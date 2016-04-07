CodeBaseSecciones
Indicadores

MACD_color - indicador para MetaTrader 4

Aleksandr Pak
Publicado:
Actualizado:
Autor: Korey


Durante el trading manual, la observación de la formación de la barra cero nos pone nerviosos en vano.

Durante el trading automático, la barra cero suele estar fuera del control porque se considera como no formada todavía.

Entonces, hemos llegado a la conclusión que puede ser peligroso mostrar la barra cero debido a las señales falsas durante su formación.

Sin embargo, se puede y se debe mostrar la línea de señal del indicador en la barra cero porque está bastante bien integrada, es decir las funciones de previsión de la línea de señal se mantienen en la barra cero.



Propongo evaluar el indicador que no muestra la barra cero pero muestra la línea de señal en la barra cero.

El indicador está coloreado según el estilo de indicadores AC/AO del sistema de B. Williams.

Si la siguiente barra es más baja que la anterior, el color de la bajada es rojo.

Si la siguiente barra es más alta que la anterior, el color de la subida es verde.

Consejos:

Puede recuperar la visualización de la barra cero directamente en el texto del indicador:

a) no se muestra if(i>=1), b) se muestra if(i>=0).


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8066

