Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF_4 TF XO_M30D1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1041
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: forex-tsd.com
Indicador MTF_4 TF XO_M30D1. Trabaja con el indicador XO.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8070
Damiani_volatmeter
Indicador Damiani_volatmeter.ang_AZad_Css[cw]
Indicador ang_AZad_Css[cw].
MTF_HI_LOW_v1
Indicador MTF_HI_LOW_v1.gpfTCPivotLimit
Ha sido implementado el sistema de trading del rebote de los niveles intradía que se calculan según el indicador Pivot.