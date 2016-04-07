CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Damiani_volatmeter - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1759
Ranking:
(14)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Luis Guilherme Damiani

Indicador Damiani_volatmeter.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8071

ang_AZad_Css[cw] ang_AZad_Css[cw]

Indicador ang_AZad_Css[cw].

Aroon_Horn_Oscillator_v1 Aroon_Horn_Oscillator_v1

Indicador Aroon_Horn_Oscillator_v1.

MTF_4 TF XO_M30D1 MTF_4 TF XO_M30D1

Indicador MTF_4 TF XO_M30D1. Trabaja con el indicador XO.

MTF_HI_LOW_v1 MTF_HI_LOW_v1

Indicador MTF_HI_LOW_v1.