El indicador DailyPivot Points permite hacerse una idea sobre la dirección del movimiento en los mercados en el futuro, a diferencia de las demás herramientas que van detrás del mercado.

El indicador “Índice de Vigor Relativo” (Relative Vigor Index, RVI) está basado en la idea de que en un mercado alcista el precio de cierre suele ser más alto que el precio de apertura (y viceversa en el mercado bajista).

Este indicador de DeMarker está basado en la comparación del máximo de la barra actual con el máximo de la barra anterior.