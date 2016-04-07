El indicador técnico “Índice de Vigor Relativo” (Relative Vigor Index, RVI) está basado en la idea de que en un mercado alcista el precio de cierre suele ser más alto que el precio de apertura (y viceversa en el mercado bajista).

De esta manera, el vigor del movimiento se establece por la posición en que se encuentra el precio al final del período. Para normalizar el índice hacia el rango diario del trading, el cambio de precio se divide por el rango máximo de precios en el transcurso del día. Para suavizar más los cálculos, se utiliza la media móvil suavizada y ponderada simétricamente de las diferencias de los precios de cierre y apertura, así como de los precios máximos y mínimos de la barra.

Relative Vigor Index, RVI

Se considera que el mejor período durante el cálculo del indicador es 10. Para excluir posibles ambigüedades, se construye una línea de señal - la media móvil suavizada, ponderada simétricamente para los valores del Relative Vigor Index.

El cruzamiento de las lineas indica en una señal de compra o venta.



Fórmula y valores

VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6 VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6 NUM = SUM (VALUE1, N) DENUM = SUM (VALUE2, N) RVI = NUM / DENUM RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6

aquí:



OPEN — precio de apertura;

HIGH — precio máximo;

LOW — precio mínimo;

CLOSE — precio de cierre;

VALUE1 — media móvil suavizada y ponderada simétricamente de las diferencias de los precios de cierre y apertura de la barra;

VALUE2 — media móvil suavizada y ponderada simétricamente de las diferencias de los precios máximos y mínimos de la barra;

NUM — suma de N valores VALUE1;

DENUM — suma de N valores VALUE2;

RVI — valor del indicador Relative Vigor Index de la barra actual;

RVISig — valor de la línea de señal RVI de la barra actual;

N — período de suavizado.





Descripción del indicador técnico

La descripción detallada de Relative Vigor Index está disponible en el apartado Análisis técnico: Relative Vigor Index