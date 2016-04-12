無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MTF Support & Resistance (SR) - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1883
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Eli hayun
インディケータ MTF Support & Resistance (SR)。詳細はフォーラムをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8036
Relative Vigor Index, RVI
Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。ベア相場にも同様のことが当てはまります。MTF_DeMarker
デマーカーのもう一つのバージョンです。ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。
MTF Macd X
インジケータMTF Macd XDailyPivotPoints
DailyPivot Pointsは、相場より遅れるインジケータとは対照的に、将来の相場の動きの方向を予想させます。