Indikatoren

MTF support & Resistance (SR) - Indikator für den MetaTrader 4

5MTF_SR.mq4 (5.65 KB) ansehen
Urheber: Eli hayun

MTF Support & Resistance (SR) Indikator. Die Beschreibung finden Sie hier.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8036

