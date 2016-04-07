El indicador “Índice de Vigor Relativo” (Relative Vigor Index, RVI) está basado en la idea de que en un mercado alcista el precio de cierre suele ser más alto que el precio de apertura (y viceversa en el mercado bajista).

Una variedad más del estocástico (stochastic). Trabaja con todos los períodos de tiempo.

Este simplísimo indicador conviene para los que se inician en MQL4.