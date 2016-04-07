CodeBaseSecciones
Indicadores

MTF_DeMarker - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
946
Ranking:
(2)
Publicado:
MTF_DeMarker.mq4 (3.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Автор: ycomp

Este indicador de DeMarker está basado en la comparación del máximo de la barra actual con el máximo de la barra anterior.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8034

