Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF support & Resistance (SR) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6288
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Eli hayun
Индикатор MTF Support & Resistance (SR). Описание смотрите на этом форуме.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8036
MTF Macd X
Индикатор MTF Macd X.Краткосрочные тренды
Торговая стратегия, работающая с краткосрочными трендами
MTF_DeMarker
Еще один индикатор Демарка, строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего.MTF Stochastic v2.0
Еще одна разновидность стохастика. Работает на всех периодах.