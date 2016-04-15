CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fast_oscilator_2 - indicador para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1058
Ranking:
(6)
Publicado:
_Fast2.mq4 (6.48 KB) ver
_Fast3.mq4 (3.35 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador analiza las tres últimas barras basándose en una función cuadrática y se representa en forma de histograma. Encima tiene dos medias móviles cuyos parámetros se pueden cambiar en la preselección. Asimismo, se ha introducido de forma opcional señales acústicas y comentarios en el campo principal. al cruzarse las líneas de señal. el segundo indicador Fast_3 funciona según el mismo principio, pero muestra las señales en forma de flechas correspondientes. los stops al nivel de los anteriores fractales se designan con cruces. La creación del indicador estuvo condicionada por el hecho de que se necesitase un oscilador que no se retrasase y no redibujase, y al final sí que se retrasa una barra conforme al precio, pero no tiene lugar el redibujado de señales, en comparación con el MACD estándar, es dos barras más rápido. pero su sensibilidad tan elevada provoca que en mercado plano haya que usar el indicador con un filtro menos sensible

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8027

Nonlagdot Nonlagdot

Indicador Nonlagdot.

Money Flow Index, MFI Money Flow Index, MFI

El indicador "Índice de Flujo del Dinero" (Money Flow Index, MFI) mide la fuerza con la que el dinero fluye hacia dentro o hacia fuera de una acción.

FN Signal FN Signal

Indicador FN Signal.

DinapoliTarget_Malay DinapoliTarget_Malay

Indicador DinapoliTarget_Malay. Una versión modificada del indicador DinapoliTargets.