Fast_oscilator_2 - indicador para MetaTrader 4
El indicador analiza las tres últimas barras basándose en una función cuadrática y se representa en forma de histograma. Encima tiene dos medias móviles cuyos parámetros se pueden cambiar en la preselección. Asimismo, se ha introducido de forma opcional señales acústicas y comentarios en el campo principal. al cruzarse las líneas de señal. el segundo indicador Fast_3 funciona según el mismo principio, pero muestra las señales en forma de flechas correspondientes. los stops al nivel de los anteriores fractales se designan con cruces. La creación del indicador estuvo condicionada por el hecho de que se necesitase un oscilador que no se retrasase y no redibujase, y al final sí que se retrasa una barra conforme al precio, pero no tiene lugar el redibujado de señales, en comparación con el MACD estándar, es dos barras más rápido. pero su sensibilidad tan elevada provoca que en mercado plano haya que usar el indicador con un filtro menos sensible
