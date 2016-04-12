無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fast_oscilator_2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
このインジケータは、二次関数に基づいて最後の3本足を処理し、ヒストグラムとして表示されます。その上に、2つのパラメータが設定可能なMAが追加されました。オプションとして、音声アラート、またメインフィールドへのコメント機能が追加されました。シグナルラインを交差する場合。もう一つのバージョンのFast_3は、同様に機能しますが、矢印として取引シグナルを出力します。ストップは十字で表されます。私は遅延なし、再描画されないオシレータが必要だったので、このインジケータを思い出しました。結局、1足の遅延がやはりありますけど、標準のMACDより早いですね。ただし、そのような高い感度のため、レンジ相場でインジケータをローパスフィルタと一緒に使用すればいいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8027
