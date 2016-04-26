Participe de nossa página de fãs
Fast_oscilator_2 - indicador para MetaTrader 4
O indicador analisa as últimas três barras na base de uma função quadrática. Ele é exibido como um histograma. Existem duas médias móveis sobre ele, os parâmetros podem ser alterados no pré-ajuste. Eu também introduziu alertas sonoros opcionais e comentário no campo principal, quando as linhas de sinal são tocadas. O segundo indicador, Fast_3, funciona com o mesmo princípio, mas introduz alertas no campo preço como flechas correspondentes. Finaliza quando cruzam os níveis de fractais anteriores. O indicador foi criado porque eu precisava de um oscilador que não atrasasse e não redesenhasse. Como resultado, ele retarda a partir do preço de uma barra, é claro, mas pelo menos, não é todo o tempo redesenhado. Em comparação a outros MACDs, são 2 barras mais rápidas. No entanto, esta alta sensibilidade resulta que este indicador deve ser aplicado com qualquer filtro de baixa frequência num mercado plano.
