Indicadores

Fast_oscilator_2 - indicador para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Visualizações:
945
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador analisa as últimas três barras na base de uma função quadrática. Ele é exibido como um histograma. Existem duas médias móveis sobre ele, os parâmetros podem ser alterados no pré-ajuste. Eu também introduziu alertas sonoros opcionais e comentário no campo principal, quando as linhas de sinal são tocadas. O segundo indicador, Fast_3, funciona com o mesmo princípio, mas introduz alertas no campo preço como flechas correspondentes. Finaliza quando cruzam os níveis de fractais anteriores. O indicador foi criado porque eu precisava de um oscilador que não atrasasse e não redesenhasse. Como resultado, ele retarda a partir do preço de uma barra, é claro, mas pelo menos, não é todo o tempo redesenhado. Em comparação a outros MACDs, são 2 barras mais rápidas. No entanto, esta alta sensibilidade resulta que este indicador deve ser aplicado com qualquer filtro de baixa frequência num mercado plano.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8027

