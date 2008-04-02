CodeBaseРазделы
Индикаторы

Fast_oscilator_2 - индикатор для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор анализирует последние три бара на основе квадратичной функции. Отображается он как гистограмма, сверху на него повешены два мувика, параметры которых можно менять в предустановках. Также опционально введены звуковые сигналы и комментарий в основное поле при пересечении сигнальных линий.

Второй индикатор Fast_3 работает по тому же принципу, но сигналы выводятся в поле цены в виде соответствующих стрелок. Крестиками обозначены стопы на уровне предыдущих фракталов. Создание индикатора было обусловлено тем, что нужен был не запаздывающий и не перерисовывающийся осцилятор.  В итоге он, конечно, отстает от цены на один бар но перерисовки сигналов не происходит, и по сравнению со стандартным MACD он быстрее на два бара. Однако такая высокая чувствительность приводит к тому, что во флэте индикатор надо применять с любым более низкочастотным фильтром.

