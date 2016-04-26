Der Indikator analysiert die letzten drei Balken auf Basis einer quadratischen Funktion. Er wird als Histogramm dargestellt. Es werden zwei gleitende Durchschnitte darauf angewendet, die zugehörigen Parameter können in den Voreinstellungen angepasst werden. Ich habe auch optionale Soundalarme und Kommentare eingebaut wenn die Signallinien berührt werden. Der zweite Indikator, Fast_3, arbeitet nach dem selben Prinzip, aber er führt Alarme im Preisfeld als korrespondierende Pfeile ein. Stops und der Level von vorherigen Fraktalen werden gekreuzt. Der Indikator wurde erstellt, weil ich einen verzögerungsfreien Oszillator brauchte, der nicht immer neu gezeichnet wird. Daher gibt es natürlich eine Verzögerung des Preises um einen Balken, aber wenigstens wird so nicht immer alles neu gezeichnet. Verglichen mit anderen MACDs, ist er 2 Balken schneller. Wegen dieser hohen Sensibilität sollte dieser Indikator aber mit einem niedrigfrequenten Filter auf einem flachen Markt angewendet werden.