请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Fast_oscilator_2 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4980
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该函数在二位函数的基础上分析最后的三个柱，显示一个直方图。直方图上有两个移动平均线，上面的参量可以改变。当信号线被触动时，可以选择声音警报和评论。第二个指标 Fast_3以同样的原理运行，但是价格栏内的信号以肩头模式呈现。该指标被创建是因为我需要一个准时和一次绘制成功的震荡器。结果还是推迟了一个柱的时间，不过没有重新绘制。对比其他的 MACD 还是快了两个柱。 不过，在该指标上的这种敏感结果在其他指标上的出现的几率很少。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8027
Specification
图表对象 OBJ_LABEL使用表格显示信息的范例Support - Resistance
、确定支撑/阻力水平的指标版本。
Flatter_V1
脚本放置了停止定单。放置的定单可以使用指定的自定义变量 High(变量 Hi) 和Low(变量Lo)。短期趋势
使用短期趋势的交易策略