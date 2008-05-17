该函数在二位函数的基础上分析最后的三个柱，显示一个直方图。直方图上有两个移动平均线，上面的参量可以改变。当信号线被触动时，可以选择声音警报和评论。第二个指标 Fast_3以同样的原理运行，但是价格栏内的信号以肩头模式呈现。该指标被创建是因为我需要一个准时和一次绘制成功的震荡器。结果还是推迟了一个柱的时间，不过没有重新绘制。对比其他的 MACD 还是快了两个柱。 不过，在该指标上的这种敏感结果在其他指标上的出现的几率很少。