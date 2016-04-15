CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FN Signal - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1007
Ranking:
(4)
Publicado:
FN_Signal.mq4 (4.09 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Belomor

Indicador FN Signal.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8028

Fast_oscilator_2 Fast_oscilator_2

Oscilador rápido, adecuado para el scalping

Nonlagdot Nonlagdot

Indicador Nonlagdot.

DinapoliTarget_Malay DinapoliTarget_Malay

Indicador DinapoliTarget_Malay. Una versión modificada del indicador DinapoliTargets.

HMA4 HMA4

Indicador HMA modificado.