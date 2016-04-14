Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VLT_TRADER - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 803
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor:
FORTRADER.RU
Sistema basado en la compresión de la volatilidad. La señal de entrada se forma cuando el mercado forma la vela de menor tamaño en una cantidad determinada de barras.
Reglas de formación de la señal de entrada en la posición
- Al formarse otra vela, se calcularán las últimas 8 barras, comenzando por la penúltima y se encontrará el valor mínimo.
- Si la primera barra por tamaño adopta un valor menor al mínimo, entonces se establecen:
· una orden de compra al valor máximo de la vela + 1 punto;
· una orden de venta al valor mínimo de la barra -1 punto.
Resultados de la simulación:
La optimización se ha realizado para el período comprendido entre el 2007.06.01 y el 2008.01.01. La simulación se ha realizado para el período desde el 2007.06.01 hasta la actualidad.
Mejores parámetros stop=65 profit=70.
Podrá encontrar un informe más detallado y una descripción de la estrategia comercial en nuestra revista:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15
Si tiene alguna propuesta de mejora, escriba a letters@fortrader.ru
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8006
He rehecho el MACD original, y ya pueden ver qué indicador tan interesante ha resultado.TREND_alexcud v_2
El asesor está basado en el indicador TREND_alexcud.
Ejemplo de uso del objeto gráfico OBJ_LABEL para mostrar información en un recuadroBB_Prc
Indicador BB_Prc.