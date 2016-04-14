Autor:

FORTRADER.RU

Sistema basado en la compresión de la volatilidad. La señal de entrada se forma cuando el mercado forma la vela de menor tamaño en una cantidad determinada de barras.

Reglas de formación de la señal de entrada en la posición

- Al formarse otra vela, se calcularán las últimas 8 barras, comenzando por la penúltima y se encontrará el valor mínimo.

- Si la primera barra por tamaño adopta un valor menor al mínimo, entonces se establecen:

· una orden de compra al valor máximo de la vela + 1 punto;

· una orden de venta al valor mínimo de la barra -1 punto.

Resultados de la simulación:

La optimización se ha realizado para el período comprendido entre el 2007.06.01 y el 2008.01.01. La simulación se ha realizado para el período desde el 2007.06.01 hasta la actualidad.

Mejores parámetros stop=65 profit=70.

Podrá encontrar un informe más detallado y una descripción de la estrategia comercial en nuestra revista:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15

Si tiene alguna propuesta de mejora, escriba a letters@fortrader.ru