CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

VLT_TRADER - Asesor Experto para MetaTrader 4

Юрий | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
803
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
VLT_TRADER.mq4 (1.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Autor:

FORTRADER.RU

Sistema basado en la compresión de la volatilidad. La señal de entrada se forma cuando el mercado forma la vela de menor tamaño en una cantidad determinada de barras.

Reglas de formación de la señal de entrada en la posición

- Al formarse otra vela, se calcularán las últimas 8 barras, comenzando por la penúltima y se encontrará el valor mínimo.

- Si la primera barra por tamaño adopta un valor menor al mínimo, entonces se establecen:

· una orden de compra al valor máximo de la vela + 1 punto;

· una orden de venta al valor mínimo de la barra -1 punto.


Resultados de la simulación:

La optimización se ha realizado para el período comprendido entre el 2007.06.01 y el 2008.01.01. La simulación se ha realizado para el período desde el 2007.06.01 hasta la actualidad.

Mejores parámetros stop=65 profit=70.

Podrá encontrar un informe más detallado y una descripción de la estrategia comercial en nuestra revista:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15

Si tiene alguna propuesta de mejora, escriba a letters@fortrader.ru



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8006

GA-ind GA-ind

He rehecho el MACD original, y ya pueden ver qué indicador tan interesante ha resultado.

TREND_alexcud v_2 TREND_alexcud v_2

El asesor está basado en el indicador TREND_alexcud.

Specification Specification

Ejemplo de uso del objeto gráfico OBJ_LABEL para mostrar información en un recuadro

BB_Prc BB_Prc

Indicador BB_Prc.