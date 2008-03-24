CodeBaseРазделы
Советники

VLT_TRADER - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
6096
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

FORTRADER.RU

Система основана на сжатии волатильности. Сигнал на вход образуется, когда рынок формирует наименьшую по размеру свечу за определенное количество баров.

Правила образования сигнала на вход в позицию

- При образовании очередной свечи просчитываются последние 8 баров, начиная с предпоследнего, и находится минимальное значение.

- Если первый бар по размеру принимает значение меньше минимального, то устанавливаются:

· ордер на покупку по максимальному значению свечи + 1 пункт;

· ордер на продажу по минимальному значению бара -1 пункт.


Результаты тестирования:

Оптимизация проводилась за период с 2007.06.01 по 2008.01.01. Тест выполнен за период 2007.06.01 по настоящее время.

Лушие параметры stop=65 profit=70.

Более подробный отчет и описание торговой стратегии можете прочитать в нашем журнале:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15

Если будут предложения по доработке пишите на letters@fortrader.ru



