VLT_TRADER - эксперт для MetaTrader 4
FORTRADER.RU
Система основана на сжатии волатильности. Сигнал на вход образуется, когда рынок формирует наименьшую по размеру свечу за определенное количество баров.
Правила образования сигнала на вход в позицию
- При образовании очередной свечи просчитываются последние 8 баров, начиная с предпоследнего, и находится минимальное значение.
- Если первый бар по размеру принимает значение меньше минимального, то устанавливаются:
· ордер на покупку по максимальному значению свечи + 1 пункт;
· ордер на продажу по минимальному значению бара -1 пункт.
Результаты тестирования:
Оптимизация проводилась за период с 2007.06.01 по 2008.01.01. Тест выполнен за период 2007.06.01 по настоящее время.
Лушие параметры stop=65 profit=70.
Более подробный отчет и описание торговой стратегии можете прочитать в нашем журнале:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15
Если будут предложения по доработке пишите на letters@fortrader.ru
