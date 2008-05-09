代码库部分
该系统以波动压缩为基础。当市场形成最小的蜡烛柱时，进入信号生成。

进入信号生成条件

- 蜡烛柱生成顺序需要计算最后8个柱，从倒数第二个柱开始，找到最小值。

- 如果第一个柱的值小于最小值，那么：

· 买入定单最大蜡烛柱的值为 + 1点；

· 迈出定单最小柱的值为 -1 点。



测试结果:


优化的时间周期为2007.06.01 至 2008.01.01.。测试的时间周期为 2007.06.01至今。

最佳参量 stop=65 profit=70.

关于策略测试的详细描述和报告请点击链接查看：http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15

若有任何建议或意见请发送邮件 letters@fortrader.ru



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8006

