Autor:

FORTRADER.RU

Das System basiert auf Volatilitätskompression. Das Signal um einzusteigen wird gebildet wenn der Markt die kleinste Kerze unter einer bestimmte Menge von Balken bildet.

Regeln zur Bildung eines Eröffnungssignals

- bei der Bildung der nächsten Kerze wird aus den letzten 8 Balken - beginnend vom vorletzten - das Minimum ermittelt.

- Wenn der erste Balken kleiner wird als dieses Minimus dann platzieren wir:

· eine Kauforder für den Wert der größten Kerze +1 Punkt;

· eine Verkaufsorder für den Wert der kleinste Kerze -1 Punkt.





Test Ergebnisse:





Das System wurde für den Zeitraum zwischen 2007.06.01 und 2008.01.01 optimiert. Es swurde für den Zeitraum vom 2007.06.01 bis heute getestet.

Die besten Parameter aller Perioden waren stop=65 profit=70.

Ein detaillierter Bericht und Beschreibung der Handelsstrategie können in unserem Magazin gefunden werden unter:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15

Alle Ihre Empfehlungen betreffend Details des Systems nehmen wir gerne entgegen unter: letters@fortrader.ru