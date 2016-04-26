und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VLT_TRADER - Experte für den MetaTrader 4
Autor:
FORTRADER.RU
Das System basiert auf Volatilitätskompression. Das Signal um einzusteigen wird gebildet wenn der Markt die kleinste Kerze unter einer bestimmte Menge von Balken bildet.
Regeln zur Bildung eines Eröffnungssignals
- bei der Bildung der nächsten Kerze wird aus den letzten 8 Balken - beginnend vom vorletzten - das Minimum ermittelt.
- Wenn der erste Balken kleiner wird als dieses Minimus dann platzieren wir:
· eine Kauforder für den Wert der größten Kerze +1 Punkt;
· eine Verkaufsorder für den Wert der kleinste Kerze -1 Punkt.
Test Ergebnisse:
Das System wurde für den Zeitraum zwischen 2007.06.01 und 2008.01.01 optimiert. Es swurde für den Zeitraum vom 2007.06.01 bis heute getestet.
Die besten Parameter aller Perioden waren stop=65 profit=70.
Ein detaillierter Bericht und Beschreibung der Handelsstrategie können in unserem Magazin gefunden werden unter:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15
Alle Ihre Empfehlungen betreffend Details des Systems nehmen wir gerne entgegen unter: letters@fortrader.ru
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8006
