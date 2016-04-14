Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Specification - indicador para MetaTrader 4
A veces es necesario mostrar la información en un recuadro o como un conjunto de líneas que respeten la tabulación. No es ningún problema mostrar simplemente en la ventana principal unas cuantas líneas, use Comment(línea_1,"\n",línea_2,"\n"...). Ver ejemplo Comment2
Pero la función Comment () muestra información solo en la ventana principal del gráfico, y a veces es necesario mostrar información en la subventana del indicador. En ese caso, este ejemplo vendrá bien.
Este indicador muestra información sobre la especificación del contrato de un instrumento concreto. Función
void PrepareInfo(string & array[][])
rellena la matriz de línea bidimensional con la ayuda de la función MarketInfo(). A continuación, esta matriz se representa con la función
void Show(string valueArray[][])
Esta función es universal, y puede usarse para mostrar cualquier matriz bidimensional. Función
void RefreshAccountInfo()
es imprescindible para actualizar la información al cambiar de instrumento, periodo o cuenta comercial.
Aquí tenemos un ejemplo de uso:
