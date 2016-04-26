Participe de nossa página de fãs
O sistema baseia-se na compressão da volatilidade. O sinal a ser inserido é formado quando o mercado forma o menor candlestick entre uma determinada quantidade de barras.
Regras da Formação do Sinal para Entrada de Posição
- Ao formar o próximo candlestick, as últimas 8 barras, da segunda a última, são calculadas e o valor mínimo é encontrado.
- Se a primeira barra tem o valor do tamanho inferior ao mínimo encontrado, então colocamos:
· uma ordem de Compra no valor máximo do candlestick + 1 ponto;
· uma ordem de Venda no valor mínimo do candlestick - 1 ponto.
Resultado dos Testes:
O sistema foi otimizado para o período compreendido entre 01.06.2007 a 01.01.2008. Foi testado no período 01.06.2007 até o presente.
O melhor de todos os parâmetros é stop=65 e profit=70.
Um relatório mais detalhado e descrição da estratégia de negociação podem ser encontrado em nossa revista:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15
Todas as suas sugestões sobre a elaboração do sistema são bem-vindas: letters@fortrader.ru
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8006
