FORTRADER.RU

O sistema baseia-se na compressão da volatilidade. O sinal a ser inserido é formado quando o mercado forma o menor candlestick entre uma determinada quantidade de barras.

Regras da Formação do Sinal para Entrada de Posição

- Ao formar o próximo candlestick, as últimas 8 barras, da segunda a última, são calculadas e o valor mínimo é encontrado.

- Se a primeira barra tem o valor do tamanho inferior ao mínimo encontrado, então colocamos:

· uma ordem de Compra no valor máximo do candlestick + 1 ponto;

· uma ordem de Venda no valor mínimo do candlestick - 1 ponto.





Resultado dos Testes:





O sistema foi otimizado para o período compreendido entre 01.06.2007 a 01.01.2008. Foi testado no período 01.06.2007 até o presente.

O melhor de todos os parâmetros é stop=65 e profit=70.

Um relatório mais detalhado e descrição da estratégia de negociação podem ser encontrado em nossa revista:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15

Todas as suas sugestões sobre a elaboração do sistema são bem-vindas: letters@fortrader.ru