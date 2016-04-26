Autor:

Ein(e) Programm/Methode um das Neuzeichnen von Indikatoren zu testen - am Beispiel von FxmFish, ZigZag, NonLagZigZag, AFIRMA, TREND_alexcud

- Möglicherweise möchten Sie das Verhalten dieser Indikatoren mittels dieser vorgeschlagenen Methode versuchen.

Es gibt mehrere Indikatoren die bei jedem neu eintreffenden Balken neu gezeichnet werden.

Es ergeben sich daher einige Schwierigkeiten beim visuellen Ermitteln der Indikatoreigenschaften im Hinblick auf ihre Dynamik.

Der vorgeschlagene Code ermöglicht Ihnen, dem Indikator den letzten Balken (rechts) zuzuweisen, indem Sie das graphische Objekt verschieben. Am bequemsten ist es mittels einer vertikalen Linie.

Allgemeine Anweisungen:

Fügen sie den Code in den Indikator Source Code ein. Finden Sie die Berechnungszyklen und ersetzen Sie die "0" darin mit der Variable “start”.

Ersetzen Sie nicht den Wert wenn es einen Arraylöschzyklus im Indikator gibt.

Platzieren Sie eine vertikale Linie im Chart und benennen Sie sie “start”.

Bewegen Sie die Linie manuell während Sie auf die Neuberechnung des Indikators warten.

Die Bewegung von der Vergangenheit in die Zukunft ist optimal weil nicht alle Indikatoren rechte Balken "streichen" .

Wir platzieren daher zuerst eine vertikale Linie namens "start" und dann Indikatoren.

Der Indikator wird in zwei Fällen neu berechnet:

- automatisch wenn ein neuer Tick eintrifft



- wenn es keinen (nicht erwarteten) Tick gibt manuell, indem irgendeine Eigenschaft des Indikators verändert wird; um das auszuführen sollten sie das Eigenschaftsfenster jedesmal öffnen und die Farbe ändern da es bequemer ist die Farbe zu ändern als Ziffern.

Es ist nicht wirklich bequem nach obenstehenden Anweisungen zu handeln.

Wenn wir eine Gruppe von verschiedenen Indikatoren in unserem Chart haben, müssen wir die Eigenschaften jedes Indikators ändern, wenn keine Ticks eintreffen.

Als diese Methode entwickelt wurde, zeigte sich aber eine paradoxe Neuberechnung aller Indikatoren wenn es einen Indikator ohne Linienberechnung in einem separaten Fenster gibt der die Funtion IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)) aufruft. <Build 211 MT 4 >

Es ist ein paradoxes Faktum dass alle Indikatoren zwingend neu berechnet werden wenn Sie die Eigentschaften eines solchen "leeren" Indikators verändern.

Zufälligerweise wurde TREND_alexcud dieser initialisierende Indikator.

Es wurde ein zusätzlicher initialisierender Indikator Visual_start_All geschrieben.

Anleitung zum simultanen Testen einer Gruppe von Indikatoren:

Um alle Indikatoren neu zu berechnen, ändern Sie die Eigenschaften von TREND_alexcud oderr Visual_start_All .









Dateien für Visual_start hochgeladen, sie werden auch unten im Bild gezeigt:

1. FxmFish

2. NonLagZigZag - gelb

3. standard ZigZag - eine rote Linie

4. AFIRMA - zweifarbig, blau und rot

5. TREND_alexcud

Alexander Pak, Almaty