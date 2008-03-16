Ставь лайки и следи за новостями
Visual Start - индикатор для MetaTrader 4
- 4885
-
Автор:
Код/способ для испытания перерисовывающихся индикаторов, на примерах FxmFish, ZigZag, NonLagZigZag, AFIRMA, TREND_alexcud
-Можно изучить поведение этих индикаторов предложенным способом.
Имеется некоторое количество индикаторов, которые перерисовываются на графике с приходом нового бара.
Соответственно, возникает трудность с визуальной оценкой свойств индикатора в динамике.
Предлагаемый код позволяет задавать индикатору последний бар (справа) перемещением графического объекта. Удобно вертикальной линией.
Базовая инструкция:
Вставить код в текст индикатора. Найти цикл расчета, заменить в нем «0» на переменную “start”.
Если в индикаторе имеется цикл обнуления массивов – не изменять.
Положить на график вертикальную линию, дать ей имя “start”.
Двигать линию вручную, ожидать пересчета индикатора.
Оптимально движение из прошлого в настоящее, так как не все индикаторы «чистят» правые бары.
Поэтому сначала ставим вертикальную линию с именем "start", а затем индикаторы.
Индикатор пересчитывается в двух случаях:
-автоматически, по приходу нового тика;
-либо, если долго нет или не будет торгового тика, иницировать пересчет «вручную» - изменением любого из свойств индикатора,
для этого каждый раз открывать «свойства», и менять любой цвет, т.к. удобно менять не цифры, а цвет.
Работа по этой базовой инструкции не совсем удобна.
Если у нас на графике группа из нескольких индикаторов, то в отсутствие ценовых тиков приходится менять свойства каждого.
Однако. При работе над этим способом выявился парадоксальный пересчет всех индикаторов,
в том и только в том случае, если в отдельном окне имеется индикатор без расчета линий,
но с вызовом функции IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)). <сборка 211 MT-4 >
Парадоксально, но факт, при изменении свойств такого «пустого» индикатора
принудительно пересчитываются все остальные индикаторы во всех окнах.
Этим индикатором-инициатором случайно оказался TREND_alexcud.
Дополнительно написан индикатор-инициатор Visual_start_All.
Инструкция в случае совместного испытания группы индикаторов:
Для пересчета всех индикаторов графика изменить свойства TREND_alexcud или Visual_start_All.
Выложены переделанные под Visual_start файлы, они же на иллюстрации:
1 FxmFish
2. NonLagZigZag -на рисунке желтый
3. стандартный ZigZag --красная линия
4. AFIRMA - двухцветный, сине-красный
5.TREND_alexcud
Александр Пак, Алма-Ата
