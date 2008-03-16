Автор:

Код/способ для испытания перерисовывающихся индикаторов, на примерах FxmFish, ZigZag, NonLagZigZag, AFIRMA, TREND_alexcud

-Можно изучить поведение этих индикаторов предложенным способом.

Имеется некоторое количество индикаторов, которые перерисовываются на графике с приходом нового бара.

Соответственно, возникает трудность с визуальной оценкой свойств индикатора в динамике.

Предлагаемый код позволяет задавать индикатору последний бар (справа) перемещением графического объекта. Удобно вертикальной линией.

Базовая инструкция:

Вставить код в текст индикатора. Найти цикл расчета, заменить в нем «0» на переменную “start”.

Если в индикаторе имеется цикл обнуления массивов – не изменять.

Положить на график вертикальную линию, дать ей имя “start”.

Двигать линию вручную, ожидать пересчета индикатора.

Оптимально движение из прошлого в настоящее, так как не все индикаторы «чистят» правые бары.

Поэтому сначала ставим вертикальную линию с именем "start", а затем индикаторы.

Индикатор пересчитывается в двух случаях:

-автоматически, по приходу нового тика;

-либо, если долго нет или не будет торгового тика, иницировать пересчет «вручную» - изменением любого из свойств индикатора,

для этого каждый раз открывать «свойства», и менять любой цвет, т.к. удобно менять не цифры, а цвет.

Работа по этой базовой инструкции не совсем удобна.

Если у нас на графике группа из нескольких индикаторов, то в отсутствие ценовых тиков приходится менять свойства каждого.

Однако. При работе над этим способом выявился парадоксальный пересчет всех индикаторов,

в том и только в том случае, если в отдельном окне имеется индикатор без расчета линий,

но с вызовом функции IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)). <сборка 211 MT-4 >

Парадоксально, но факт, при изменении свойств такого «пустого» индикатора

принудительно пересчитываются все остальные индикаторы во всех окнах.

Этим индикатором-инициатором случайно оказался TREND_alexcud.

Дополнительно написан индикатор-инициатор Visual_start_All.

Инструкция в случае совместного испытания группы индикаторов:

Для пересчета всех индикаторов графика изменить свойства TREND_alexcud или Visual_start_All .

Выложены переделанные под Visual_start файлы, они же на иллюстрации:

1 FxmFish

2. NonLagZigZag -на рисунке желтый

3. стандартный ZigZag --красная линия

4. AFIRMA - двухцветный, сине-красный

5.TREND_alexcud

Александр Пак, Алма-Ата