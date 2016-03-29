作者:

代码/方法用于测试重绘指标, 以 FxmFish, ZigZag, NonLagZigZag, AFIRMA, TREND_alexcud 为例

您也许希望使用这种推荐的方法来研究这些指标的行为。

有一定数量的指标在新柱线来临时在图表上重新绘制。

于是, 在动态情况下目测这些指标属性有些困难。

推荐的代码通过移动图形对象为您定位指标最后一根柱线 (右侧)。它使用一条垂直线可方便的做到这一点。

一般说明:

将代码插入到指标的源代码里。找到计算循环, 并在其内用变量 "start" 替代 "0"。

如果指标里有数组清零循环, 不要替换数值。

在图表里放置垂直线并命名为 "start"。

手动移动该垂线等待指标重计算。

从过去到未来的运动是最优的, 因为并非所有指标都 "扫描" 右侧柱线。.

因此我们首先放置一条名为 "start" 的垂线, 然后是指标。

指标在两种情况重绘:

- 自动地, 当一根新柱线来临; 或



- 如果没有 (不期望) 交易分时, 通过手动修改任何指标属性; 若要这样做, 您应该每次打开其属性窗口, 并修改任意颜色, 因为修改颜色更方便, 没有数字。

按照以上指导操作不十分舒服。

如果我们在图表上有一群指标, 当没有分时数据到达时, 我们将不得不修改每个指标的属性。

不过, 当开发这个方法时, 所有指标的重计算矛盾被显现, 只有在情况, 如果在单独窗口里的指标的计算没有调用函数 IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS))。<build 211 MT 4 >

这是一个矛盾的事实, 当您修改这种 "空" 指标的属性, 所有其它指标在所有窗口被强制重计算。

于是,TREND_alexcud 变为初始化指标。

一个额外初始化指标 Visual_start_All 已经编写。

同时测试一组指标的说明:

若要重计算所有指标, 修改 TREND_alexcud 或 Visual_start_All 的属性。









加载修改的 Visual_start 文件, 它们也显示在下图:

1. FxmFish

2. NonLagZigZag - 黄色

3. 标准 ZigZag - 红线

4. AFIRMA - 两种颜色, 蓝和红

5. TREND_alexcud

Alexander Pak, Almaty