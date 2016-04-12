制作者：

再描画されるインジケータのテスト方法です。例として出されるのが、FxmFish、ZigZag、 NonLagZigZag、 AFIRMAとTREND_alexcudです。

もしこの方法を使ってこれらのインジケータの振る舞いを研究したいなら～

各バーごとに再描画されるインジケータが幾つかあります。

それで、ビジュアルテスト中には問題が発生する可能性があります。

このコードは、お使いのインジケータに最後のバーを指定させます。垂直線を使うと便利です。

概要:

インジケータのソースコードにコードを入力します。計算ループを検索し、”0”を“start”に変えます。

インジケータには配列のゼロイングループがある場合、変更を行いません。

チャート に垂直線を引いて、“start”という名を出します。

この垂直線を手動で移動し、再計算されることを期待します。

多くのインジケータが右のバーを「掃除」しないので、 過去から未来へと移動することをおすすめします。

それで、最初に垂直線を引き、その後だけでインジケータを設定します。

インジケータが再計算される 場合が2つあります。:

-ティックが発生するたびに自動的に計算されます。

-または、長い間ティックがない場合、インジケータのプロパティを変更することで手動で再計算を行えます。

そのために、毎回プロパティを開いて色を変更します（色は数字より変わりやすい）。

概要でご紹介した使い方はちょっと不便でしょう。

お使いのチャートに多数のインジケータがある場合、ティック無しの場合には各インジケータのプロパティを変更する必要があります。

ただし･･･上記の計算方法を開発する間、逆説的なインジケータの再計算が発生しました。

ラインの計算をせずにサブウィンドウにインジケータを表示させて、

IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS))関数を呼び出す場合のみです。<build 211 MT4 >

信じられないほどに思えるかもしれないが、このような「空の」インジケータのプロパティを変更すると、

全ての起動されたインジケータが強制的に再計算されます。

TREND_alexcudはこのようなインジケータ創始者となりました。

また、追加的なインジケータ創始者としてVisual_start_Allが挙げられます。

幾つかのインジケータを起動する為の概要:

全てのインジケータの再計算のために、TREND_alexcud 又は Visual_start_All を変更します。

Visual_start 向けのファイルが出されました。:

1. FxmFish

2. NonLagZigZag - 図1に黄色

3. 標準のZigZag - 赤線

4. AFIRMA - 赤と青

5. TREND_alexcud

