私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Visual Start - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1107
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者：
再描画されるインジケータのテスト方法です。例として出されるのが、FxmFish、ZigZag、 NonLagZigZag、 AFIRMAとTREND_alexcudです。
もしこの方法を使ってこれらのインジケータの振る舞いを研究したいなら～
各バーごとに再描画されるインジケータが幾つかあります。
それで、ビジュアルテスト中には問題が発生する可能性があります。
このコードは、お使いのインジケータに最後のバーを指定させます。垂直線を使うと便利です。
概要:
インジケータのソースコードにコードを入力します。計算ループを検索し、”0”を“start”に変えます。
インジケータには配列のゼロイングループがある場合、変更を行いません。
チャート に垂直線を引いて、“start”という名を出します。
この垂直線を手動で移動し、再計算されることを期待します。
多くのインジケータが右のバーを「掃除」しないので、 過去から未来へと移動することをおすすめします。
それで、最初に垂直線を引き、その後だけでインジケータを設定します。
インジケータが再計算される 場合が2つあります。:
-ティックが発生するたびに自動的に計算されます。
-または、長い間ティックがない場合、インジケータのプロパティを変更することで手動で再計算を行えます。
そのために、毎回プロパティを開いて色を変更します（色は数字より変わりやすい）。
概要でご紹介した使い方はちょっと不便でしょう。
お使いのチャートに多数のインジケータがある場合、ティック無しの場合には各インジケータのプロパティを変更する必要があります。
ただし･･･上記の計算方法を開発する間、逆説的なインジケータの再計算が発生しました。
ラインの計算をせずにサブウィンドウにインジケータを表示させて、
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS))関数を呼び出す場合のみです。<build 211 MT4 >
信じられないほどに思えるかもしれないが、このような「空の」インジケータのプロパティを変更すると、
全ての起動されたインジケータが強制的に再計算されます。
TREND_alexcudはこのようなインジケータ創始者となりました。
また、追加的なインジケータ創始者としてVisual_start_Allが挙げられます。
幾つかのインジケータを起動する為の概要:
全てのインジケータの再計算のために、TREND_alexcud 又はVisual_start_Allを変更します。
Visual_start 向けのファイルが出されました。:
1. FxmFish
2. NonLagZigZag - 図1に黄色
3. 標準のZigZag - 赤線
4. AFIRMA - 赤と青
5. TREND_alexcud
アルマトイのアレクサンドル・パク、よろしくお願いします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7995
100～800 pipsの利益を目的とした自動売買システム「OzFx」。Chin Breakout Alert
インディケータChin Breakout Alert
インディケータVolumesは、サブウィンドウで取引ボリュームをヒストグラムとして表示し、異なる色でハイライトします。On Balance Volume, OBV
オンバランスボリューム (英：On Balance Volume,OBV) は、ボリュームと価格変化に関係した、運動量を測るインジケーターです。