Autor:

Um código/método para testar indicadores que redesenham como os seguintes: FxmFish, ZigZag, NonLagZigZag, AFIRMA, TREND_alexcud

- Você pode querer estudar o comportamento desses indicadores através deste método proposto.

Há uma série de indicadores que redesenham no gráfico de acordo com o sentido contrário da nova barra.

Assim, algumas dificuldades ocorrem na estimativa visual das propriedades do indicador em termos da sua dinâmica.

O código proposto permite atribuir a última barra (à direita) ao indicador pelo movimento do objeto gráfico. É mais conveniente o uso de uma linha vertical.

Instruções gerais:

Insira o código no código-fonte do indicador. Encontre o ciclo do cálculo e substitua o valor "0" pela variável “start”.

Se houver um array zeroizing cycle no indicador, então não substitua o valor.

Coloque uma linha vertical no gráfico e o renomeie como “start”.

Mova a linha manualmente esperando pelo recálculo do indicador.

Movimento do passado para o futuro é o ideal, porque nem todos os indicadores "varrem" barras à direita.

Então, vamos primeiro colocar uma linha vertical com o nome "start", depois os indicadores.

O indicador é calculado, em dois casos:

- Automaticamente, quando um novo tick aparece; ou



- se não houver um (não esperado) tick de negociação, manualmente, altere qualquer uma das propriedades do indicador; para fazer isso, você deve sempre abrir a janela Propriedades e mudar qualquer cor, desde que seja mais conveniente mudar as cores, não dígitos.

Não é muito confortável trabalhar com as instruções acima.

Se nós temos um grupo de vários indicadores no nosso gráfico , vamos ter de alterar as propriedades de cada indicador, quando nenhum tick vier.

No entanto, quando desenvolvemos este método, um novo cálculo paradoxal em todos os indicadores foi mostrado, se existe um indicador sem cálculos de linha numa janela separada, então chama a função IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)). <build 211 MT 4 >

É um fato paradoxal onde todos os outros indicadores são forçados a serem recalculados em todas as janelas quando você altera as propriedades de tal indicador "vazio".

Acidentalmente, TREND_alexcud tornou-se o indicador gatilho.

Um indicador de inicialização extra foi escrito, o Visual_start_All.

As instruções para teste simultâneo de um grupo de indicadores:

Para recalcular todos os indicadores, altere as propriedades do TREND_alexcud ou Visual_start_All .









Carregamento dos arquivos modificados para Visual_start, são mostrados na Figura abaixo:

1. FxmFish

2. NonLagZigZag - amarelo

3. standard ZigZag - uma linha vermelha

4. AFIRMA - duas cores, azul e vermelho

5. TREND_alexcud

Alexander Pak, Almaty