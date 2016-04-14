El indicador técnico "Balance de Volúmenes" (On Balance Volume, OBV) relaciona el volumen con los cambios de precio que han acompañado este volumen.

Este indicador inventado por Joseph Granville es muy sencillo. Si el precio de cierre de la barra actual es más alto que el precio de cierre de la barra anterior, el valor del volumen de la barra actual se suma al valor anterior del OBV. Si el precio de cierre de la barra actual es más bajo que el de la barra anterior, el volumen actual se resta del valor anterior del Balance de Volúmenes.

On Balance Volume, OBV



La interpretación del indicador On Balance Volume se basa en el principio que los cambios del OBV preceden los cambios de precios. Según este principio, el aumento del volumen de balance significa que en el instrumento invierten los profesionales. Cuando más tarde el gran público empieza a invertir, el precio y los valores del indicador OBV empiezan a crecer bruscamente.

Si el precio adelanta en su movimiento al indicador On Balance Volume, surge la llamada «ausencia de confirmación». Se puede observarlo en el pico del mercado alcista (cuando el precio sube sin el crecimiento correspondiente del Balance de Volúmenes, o adelantándolo) o en la base del mercado bajista (cuando el precio baja sin el decrecimiento correspondiente del Balance de Volúmenes, o adelantándolo).

Si cada nuevo pico es más alto que el anterior y cada nueva depresión supera a la anterior, se puede hablar de una tendencia alcista del On Balance Volume. Por analogía, una tendencia bajista del OBV supone la bajada de los picos y depresiones. Cuando OBV se mueve por un canal horizontal sin formar picos y depresiones ascendentes y descendentes sucesivamente, se trata de una tendencia indeterminada. Si la tendencia ha sido establecida, permanece vigente hasta el momento de la ruptura.

El cambio de la tendencia del On Balance Volume puede ocurrir de dos maneras. En el primer caso, la tendencia cambia de ascendente a descendente, o de descendente a ascendente. En el segundo caso de ruptura, la tendencia de OBV pasa a una tendencia indeterminada y se mantiene así durante más de tres períodos. De esta manera, si la tendencia alcista se transforma en una tendencia indeterminada y se queda así durante unos dos períodos, y luego vuelve a ser alcista, se debe considerar que esta tendencia OBV todo este tiempo seguía siendo alcista.

Si la tendencia del indicador On Balance Volume se cambia de alcista a bajista, ocurre lo que se llama "ruptura". Debido a que las rupturas del indicador normalmente preceden a las rupturas de precios, los inversores deben ocupar las posiciones largas en caso de las rupturas del OBV hacia arriba, y vender en caso de las rupturas del OBV hacia abajo, respectivamente. Hay que mantener las posiciones abiertas hasta que la dirección de la tendencia no cambie.

Fórmula y valores



Si el precio de cierre actual es más alto que el anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i).

Si el precio de cierre actual es más bajo que el anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)



Si el precio de cierre actual es igual al precio anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i - 1)



Donde:

OBV (i) — valor del indicador On Balance Volume en el periodo actual;

OBV (i - 1) — valor del indicador On Balance Volume en el periodo anterior;

VOLUME (i) — volumen de la barra actual.





Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de On Balance Volume en el apartado Análisis técnico: On Balance Volume