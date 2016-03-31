コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Percentage Price Oscillator (PPO) - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: Tom Balfe

Percentage Price Oscillatorは、短期の指数移動平均から長期の指数移動平均を引いて短期の指数移動平均で割ったものです。

  • より正確に価格水準とオシレーターの値の間の発散を求めて表示します。
  • より正確に極値計算します。
Follows formula: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA


