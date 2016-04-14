Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Detalles de MA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1006
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Muestra información detallada sobre la MA.
Se mostrará el tipo de MA, el periodo en el que se encuentra y el valor actual.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7966
MTF Stochastic Standard
Indicador MTF Stochastic Standard. Muestra 4 estocásticas en 1.Delta
Indicador Delta.
Percentage Price Oscillator (PPO)
Percentage Price Oscillator muestra con mayor precisión las señales de divergencia entre los precios y el valor del oscilador, destaca con mayor detalle los extremos de los precios, sus movimientos son más dinámicos.ZZ_All Quotings 0-0080
Script para descargar la historia de todas las parejas de divisas, metales, índices, CDF y para controlar los "agujeros" en la historia.