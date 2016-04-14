CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Detalles de MA - indicador para MetaTrader 4

Sameer | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1006
Ranking:
(4)
Publicado:
MA_Details.mq4 (2.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Muestra información detallada sobre la MA.


Se mostrará el tipo de MA, el periodo en el que se encuentra y el valor actual.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7966

MTF Stochastic Standard MTF Stochastic Standard

Indicador MTF Stochastic Standard. Muestra 4 estocásticas en 1.

Delta Delta

Indicador Delta.

Percentage Price Oscillator (PPO) Percentage Price Oscillator (PPO)

Percentage Price Oscillator muestra con mayor precisión las señales de divergencia entre los precios y el valor del oscilador, destaca con mayor detalle los extremos de los precios, sus movimientos son más dinámicos.

ZZ_All Quotings 0-0080 ZZ_All Quotings 0-0080

Script para descargar la historia de todas las parejas de divisas, metales, índices, CDF y para controlar los "agujeros" en la historia.