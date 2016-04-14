El indicador DeMarker (DeMarker, DeM) está basado en la comparación del máximo de la barra actual con el máximo de la barra anterior.

Muestra información detallada sobre la MA (tipo, periodo y valor actual) en el gráfico.

Percentage Price Oscillator muestra con mayor precisión las señales de divergencia entre los precios y el valor del oscilador, destaca con mayor detalle los extremos de los precios, sus movimientos son más dinámicos.