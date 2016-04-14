Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF Stochastic Standard - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 994
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Keris2112
Indicador MTF Stochastic Standard. Muestra 4 estocásticas en 1.
Indicador MTF Stochastic Standard. Muestra 4 estocásticas en 1.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7965
Delta
Indicador Delta.DeMarker, DeM
El indicador DeMarker (DeMarker, DeM) está basado en la comparación del máximo de la barra actual con el máximo de la barra anterior.
Detalles de MA
Muestra información detallada sobre la MA (tipo, periodo y valor actual) en el gráfico.Percentage Price Oscillator (PPO)
Percentage Price Oscillator muestra con mayor precisión las señales de divergencia entre los precios y el valor del oscilador, destaca con mayor detalle los extremos de los precios, sus movimientos son más dinámicos.