CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Percentage Price Oscillator (PPO) - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
11766
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Tom Balfe

Percentage Price Oscillator рассчитывается, как разница между короткой и длинной ЕМА, деленная на короткую ЕМА.

  • Более точно показывает сигналы дивергенций между ценами и значением осциллятора.
  • Более точно выделяет экстремумы цен, его движения более динамичны.
Follows formula: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7968

MTF_FibBreakout1.3 MTF_FibBreakout1.3

Индикатор MTF_FibBreakout1.3. Использует индикатор Stochastic.

ToR_1.20 ToR_1.20

Индикатор ToR_1.20. Индикатор показывает развитие пары.

Advanced_ADX Advanced_ADX

Индикатор Advanced_ADX.

MACD_4in1_v2 MACD_4in1_v2

Индикатор MACD_4in1_v2. Четыре в одном.