Percentage Price Oscillator (PPO) - индикатор для MetaTrader 4
- 11766
Автор: Tom Balfe
Percentage Price Oscillator рассчитывается, как разница между короткой и длинной ЕМА, деленная на короткую ЕМА.
- Более точно показывает сигналы дивергенций между ценами и значением осциллятора.
- Более точно выделяет экстремумы цен, его движения более динамичны.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7968
