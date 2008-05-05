请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Percentage Price Oscillator (PPO) - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 6753
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Tom Balfe
Percentage Price Oscillator 能够计算ЕМА看涨仓位和卖空仓位之间的差距，根据获得的结果划分ЕМА。
- 该指标更加准确地显示价格和震荡值之间的差距。
- 该指标更加准确地强调价格值，速度更快。
公式: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7968
