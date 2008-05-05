代码库部分
Percentage Price Oscillator (PPO) - MetaTrader 4脚本

Scriptor
作者: Tom Balfe



Percentage Price Oscillator 能够计算ЕМА看涨仓位和卖空仓位之间的差距，根据获得的结果划分ЕМА。



  • 该指标更加准确地显示价格和震荡值之间的差距。
  • 该指标更加准确地强调价格值，速度更快。

公式: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA




原代码： https://www.mql5.com/en/code/7968

