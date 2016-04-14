Mira cómo descargar robots gratis
VininI ConstTickHeikenAshi R - indicador para MetaTrader 4
Publicado:
Se ha cambiado el cálculo de las barras formadas. Se ha aumentado la velocidad del funcionamiento. Es recomendable usar el indicador en M1
Parámetros:
int CountTick=100; // Número de ticks en la barra formada
bool DrawAll=false; // Dibujar o no cada barra
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7947
