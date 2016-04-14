CodeBaseSecciones
VininI ConstTickHeikenAshi R - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1090
(5)
Se ha cambiado el cálculo de las barras formadas. Se ha aumentado la velocidad del funcionamiento. Es recomendable usar el indicador en M1

Parámetros:

int CountTick=100; // Número de ticks en la barra formada
bool DrawAll=false; // Dibujar o no cada barra

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7947

