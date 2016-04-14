Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MACD_4in1_v2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1028
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: cja
Indicador MACD_4in1_v2. Cuatro en uno.
Indicador MACD_4in1_v2. Cuatro en uno.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7945
Macd_CJA M1D1
Indicador Macd_CJA M1D1. Utilizar las señales de Macd.MTF_ChandelierStops_60min
Otra versión más del indicador ChandelierStops. Trabaja junto con el indicador ChandelierStops_v1.
VininI ConstTick SMA
SMA construida sobre barras de equivolumenVininI ConstTickHeikenAshi R
El indicador forma velas en base a las barras de ticks equivalentes