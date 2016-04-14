CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD_4in1_v2 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1028
Ranking:
(3)
Publicado:
MACD_4in1_v2.mq4 (11.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: cja

Indicador MACD_4in1_v2. Cuatro en uno.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7945

Macd_CJA M1D1 Macd_CJA M1D1

Indicador Macd_CJA M1D1. Utilizar las señales de Macd.

MTF_ChandelierStops_60min MTF_ChandelierStops_60min

Otra versión más del indicador ChandelierStops. Trabaja junto con el indicador ChandelierStops_v1.

VininI ConstTick SMA VininI ConstTick SMA

SMA construida sobre barras de equivolumen

VininI ConstTickHeikenAshi R VininI ConstTickHeikenAshi R

El indicador forma velas en base a las barras de ticks equivalentes