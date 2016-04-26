CodeBaseKategorien
Indikatoren

VininI ConstTickHeikenAshi R - Indikator für den MetaTrader 4

Victor Nikolaev
833
(5)
Geänderte Berechnung der bildenden Balken. Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht. Es wird empfohlen den Indikator im M1-Chart zu verwenden.

Parameter:

int CountTick=100; // Die Anzahl der Ticks, die einen Balken bilden
bool DrawAll=false; // Soll jeder Balken gezeichnet werden oder nicht?

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7947

