VininI ConstTickHeikenAshi R - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Geänderte Berechnung der bildenden Balken. Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht. Es wird empfohlen den Indikator im M1-Chart zu verwenden.
Parameter:
int CountTick=100; // Die Anzahl der Ticks, die einen Balken bilden
bool DrawAll=false; // Soll jeder Balken gezeichnet werden oder nicht?
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7947
