ポケットに対して
インディケータ

VininI ConstTickHeikenAshi R - MetaTrader 4のためのインディケータ

Victor Nikolaev
ビュー:
840
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
作成されるローソク足の算出が変更されました。動作速度を上げました。おすすめの時間軸は1分足です。

パラメータ:

int CountTick=100; // 1本のバー内のティック数
bool DrawAll=false; // 中間結果を出力するかどうか

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7947

