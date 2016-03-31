無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VininI ConstTickHeikenAshi R - MetaTrader 4のためのインディケータ
作成されるローソク足の算出が変更されました。動作速度を上げました。おすすめの時間軸は1分足です。
パラメータ:
int CountTick=100; // 1本のバー内のティック数
bool DrawAll=false; // 中間結果を出力するかどうか
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7947
