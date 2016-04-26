CodeBaseSeções
Indicadores

VininI ConstTickHeikenAshi R - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Altera cálculo das barras formadas. Acelera a velocidade da operação. Recomendado a sua utilização no M1.

Parâmetros:

int CountTick=100; // quantidade de ticks na barra formada
bool DrawAll=false; // cada barra deve ser desenhada ou não?

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7947

