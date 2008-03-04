CodeBaseРазделы
Индикаторы

VininI ConstTickHeikenAshi R - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Просмотров:
5071
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Изменен расчет формируемых баров. Увеличена скорость работы. Рекомендуется использовать на M1

Параметры:

int CountTick=100; // Количество тиков в формируемом баре
bool DrawAll=false; // Отрисовывать или нет каждый бар

