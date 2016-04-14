CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VininI ConstTick SMA - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1252
Ranking:
(8)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Continuación del tema de las barras de equivolumen. Es recomendable usar el indicador en M1

Parámetros:

int Price_Mode= 0; // modo de precio 0-6
int MA_Period=13; // periodo de suavización
int CountTick=100; // cantidad de ticks en la barra formada
bool DrawAll=false; // dibujar o no los resultados intermedios.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7946

MACD_4in1_v2 MACD_4in1_v2

Indicador MACD_4in1_v2. Cuatro en uno.

Macd_CJA M1D1 Macd_CJA M1D1

Indicador Macd_CJA M1D1. Utilizar las señales de Macd.

VininI ConstTickHeikenAshi R VininI ConstTickHeikenAshi R

El indicador forma velas en base a las barras de ticks equivalentes

Advanced_ADX Advanced_ADX

Indicador Advanced_ADX.