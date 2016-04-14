Mira cómo descargar robots gratis
VininI ConstTick SMA - indicador para MetaTrader 4
Continuación del tema de las barras de equivolumen. Es recomendable usar el indicador en M1
Parámetros:
int Price_Mode= 0; // modo de precio 0-6
int MA_Period=13; // periodo de suavización
int CountTick=100; // cantidad de ticks en la barra formada
bool DrawAll=false; // dibujar o no los resultados intermedios.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7946
