VininI ConstTickHeikenAshi R - MetaTrader 4脚本

改变模式柱的计算。加快业务的速度。该指标建议在 M1图表中使用。

参量:

int CountTick=100; // 在模式柱中替克的总量
bool DrawAll=false; //是否每个柱都要画出？

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7947

