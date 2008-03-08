请观看如何免费下载自动交易
VininI ConstTickHeikenAshi R - MetaTrader 4脚本
改变模式柱的计算。加快业务的速度。该指标建议在 M1图表中使用。
参量:
int CountTick=100; // 在模式柱中替克的总量
bool DrawAll=false; //是否每个柱都要画出？
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7947
