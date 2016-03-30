Pon "Me gusta" y sigue las noticias
up3x1_premium_v2M - Asesor Experto para MetaTrader 4
Visualizaciones:
- 836
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Las ideas sentadas en el código han sido reunidas a base del análisis técnico y valen para todas las ocasiones del movimiento
clásico del mercado, a excepción de los eventos fundamentales y expresamente especulativos de importantes participantes del mercado durante los cuales hay que detener al EA.
El EA sirve para trabajar con eur/usd en el gráfico 1Н, también es capaz de operar con otros pares de divisas, pero su análisis no ha sido realizado y sus datos no están disponibles.
