

Las ideas sentadas en el código han sido reunidas a base del análisis técnico y valen para todas las ocasiones del movimiento

clásico del mercado, a excepción de los eventos fundamentales y expresamente especulativos de importantes participantes del mercado durante los cuales hay que detener al EA.

El EA sirve para trabajar con eur/usd en el gráfico 1Н, también es capaz de operar con otros pares de divisas, pero su análisis no ha sido realizado y sus datos no están disponibles.











