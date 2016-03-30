CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

up3x1_premium_v2M - Asesor Experto para MetaTrader 4

PPP | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
836
Ranking:
(7)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Las ideas sentadas en el código han sido reunidas a base del análisis técnico y valen para todas las ocasiones del movimiento 
clásico del mercado, a excepción de los eventos fundamentales y expresamente especulativos de importantes participantes del mercado  durante los cuales hay que detener al EA.
El EA sirve para trabajar con eur/usd en el gráfico 1Н, también es capaz de operar con otros pares de divisas, pero su análisis no ha sido realizado y sus datos no están disponibles.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7912

FFS_CrossTiming FFS_CrossTiming

Indicador FFS CrossTiming. Muestra la tendencia de todos los cruzamientos relacionados con el par en cuestión. A continuación, véase el código del indicador.

BAT ATR_v1 BAT ATR_v1

Indicador BAT ATR v1

MTF BB-Squeeze MTF BB-Squeeze

Indicador BB-Squeeze. Versión modificada. Para su trabajo hace falta el indicador bbsqueeze.

Sistema de trading automático "Сombo" Sistema de trading automático "Сombo"

El sistema de trading automático se basa en la estrategia clásica tendencial y en la red neuronal de dos capas que aprende a entrar en el mercado contra tendencia.