up3x1_premium_v2M - Experte für den MetaTrader 4
Autor: Izhutov Pavel
Die Ideen, die dem Code unterliegen, wurden auf der Grundlage der technischen Analyse gesammelt und können auf alle Situationen von klassischen Marktbewegungen angewendet werden, mit Ausnahme von fundamentalen Ereignissen und offensichtlich spekulativen Bewegungen von einzelnen bedeutenden Marktteilnehmern, dann wird empfohlen wird, den EA zu stoppen.
Der EA ist gedacht für den Einsatz für das Paar Eur/Usd im 1-Stunden Zeitrahmen. Er kann auch auf andere Währungspaare angewendet werden, aber das wurde noch nicht analysiert. Es gibt also noch keine Daten über Fähigkeiten des EAs mit anderen Symbolen.
