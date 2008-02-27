CodeBaseРазделы
up3x1_premium_v2M - эксперт для MetaTrader 4

Идеи заложенные в коде собраны на основе технического анализа и подходят ко всм случаям классического 
движения рынка, исключение составляют, фундаментальные события и откровенно спекулятивные движения отдельных весомых игроков рынка, во время которых эксперт следует останавливать в работе.
Эксперт предназначен для работы по eur/usd паре  на 1Н графике, возможно работать и по другим парам, но по ним анализ не проводился и соответственно данные по ним отсутствуют.




