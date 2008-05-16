请观看如何免费下载自动交易
up3x1_premium_v2M - MetaTrader 4EA
作者:
Izhutov Pavel izhutov@yandex.ru www.forexnow.narod.ru
收集该代码的构想是在技术分析的基础上，它使用于任意类型的市场走势（除基本事件和明显的市场操盘之外，智能交易会自动停止运行）。
这个自动交易系统的目的在于是货币对eur/usd能够在一小时图表内运行。在其他货币对上同样可以运行，但不会进行分析处理，也不存在相应的数据信息。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7912
