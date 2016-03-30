Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FFS_CrossTiming - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 946
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Forex-TSD
Indicador FFS CrossTiming. Muestra la tendencia de todos los cruzamientos relacionados con el par en cuestión. A continuación, véase el código del indicador.
Indicador FFS CrossTiming. Muestra la tendencia de todos los cruzamientos relacionados con el par en cuestión. A continuación, véase el código del indicador.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7910
BAT ATR_v1
Indicador BAT ATR v1EMA Prediction
Indicador EMA Prediction.
up3x1_premium_v2M
Este sistema de trading automático está destinado para trabajar con el par de divisas eur/usd en el gráfico H1. Excelentes resultados.MTF BB-Squeeze
Indicador BB-Squeeze. Versión modificada. Para su trabajo hace falta el indicador bbsqueeze.