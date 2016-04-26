Participe de nossa página de fãs
up3x1_premium_v2M - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 825
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
As ideias embutidas no código foram compiladas com base na análise técnica e são ideais para quaisquer situações de
movimento clássico do mercado, exceto eventos fundamentais e movimentos francamente especulativos de certos operadores do mercado tangíveis, durante os quais é prudente parar o trabalho do expert.
O expert foi projetado para trabalhar com o par EUR/USD no gráfico 1H, mas é possível operar com outros pares, no entanto, não foi levada a cabo uma análise e, portanto, não há dados sobre eles.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7912
