インディケータ FFS CrossTiming。全ての通貨ペアのクロスのトレンドを表示します。詳細はソースコードをご覧ください。

インディケータBB-Squeezeの修正版です。インディケータBB-Squeezeとともにだけ機能します。

この自動売買システムは、トレンドを追うタイプのストラテジー及びトレンドの方向と逆向きにエントリーするような二重層ニューラルネットワークをベースにしています。