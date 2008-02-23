Автор: Raff

Индикатор Trix используется для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке, а также может быть использован в качестве индикатора импульса. Как и у других осцилляторов, значения Trix колеблются около нуля. Когда Trix используется как осциллятор, положительное значение говорит о перекупленности рынка, а отрицательное – о его перепроданности.

Когда Trix используется в качестве индикатора импульса, положительное значение говорит о растущем испульсе, а отрицательное – о снижающемся импульсе.

Многие аналитики считают, что если Trix пересекает нулевое значение сверху вниз, то это - сигнал к покупке, а если снизу вверх – сигнал к продаже. Если имеет место расхождение между ценой и индикатором, это обозначает точки поворота рыночного тренда.