Trix - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Raff



Индикатор Trix используется для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке, а также может быть использован в качестве индикатора импульса. Как и у других осцилляторов, значения Trix колеблются около нуля. Когда Trix используется как осциллятор, положительное значение говорит о перекупленности рынка, а отрицательное – о его перепроданности.



Когда Trix используется в качестве индикатора импульса, положительное значение говорит о растущем испульсе, а отрицательное – о снижающемся импульсе.

Многие аналитики считают, что если Trix пересекает нулевое значение сверху вниз, то это - сигнал к покупке, а если снизу вверх – сигнал к продаже. Если имеет место расхождение между ценой и индикатором, это обозначает точки поворота рыночного тренда.





Trix вычисляет тройную экспоненциальную скользящую среднюю от логарифма цены, определенной параметром Price, для периода, определенного параметром Length. В расчетах значение текущего бара отнимается от значения предыдущего бара – это исключает циклы, длина которых меньше, чем значение параметра Length.

Два основных преимущества Trix по сравнению с другими индикаторами, следующими за трендом: его способность к фильтрации рыночных шумов и более быстрая реакция на рыночную ситуацию. При помощи тройной экспоненциальной скользящей средней Trix фильтрует рыночные шумы, а также исключает краткосрочные циклы, которые могут сигнализировать об изменении движения на рынке. Если индикатор Trix используется как основной, то его полезно применять совместно с другими индикаторами для предотвращения ложных сигналов.

Пример: Для того чтобы присвоить переменной значение индикатора TRIX для цены High 14 баров, используйте код следующего вида: Var1 = TRIX(High,14);


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7903

