Trix - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 11651
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Raff
Индикатор Trix используется для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке, а также может быть использован в качестве индикатора импульса. Как и у других осцилляторов, значения Trix колеблются около нуля. Когда Trix используется как осциллятор, положительное значение говорит о перекупленности рынка, а отрицательное – о его перепроданности.
Когда Trix используется в качестве индикатора импульса, положительное значение говорит о растущем испульсе, а отрицательное – о снижающемся импульсе.
Многие аналитики считают, что если Trix пересекает нулевое значение сверху вниз, то это - сигнал к покупке, а если снизу вверх – сигнал к продаже. Если имеет место расхождение между ценой и индикатором, это обозначает точки поворота рыночного тренда.
Два основных преимущества Trix по сравнению с другими индикаторами, следующими за трендом: его способность к фильтрации рыночных шумов и более быстрая реакция на рыночную ситуацию. При помощи тройной экспоненциальной скользящей средней Trix фильтрует рыночные шумы, а также исключает краткосрочные циклы, которые могут сигнализировать об изменении движения на рынке. Если индикатор Trix используется как основной, то его полезно применять совместно с другими индикаторами для предотвращения ложных сигналов.
Пример: Для того чтобы присвоить переменной значение индикатора TRIX для цены High 14 баров, используйте код следующего вида: Var1 = TRIX(High,14);
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7903
