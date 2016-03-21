und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator Trix wird in überkauft/überverkauften Situationen verwendet. Man kann ihn auch als Impuls Indikator einsetzen. Wie andere Oszillatoren bewegen sich die Werte des Trix um die Null. Wird der Trix als Oszillator eingesetzt, steht ein positiver Wert für einen überkauften Markt, ein negativer Wert hingegen für einen überverkauften Markt.
Bei einer Verwendung des Trix als Impulse Indikator, steht ein positiver Wert für einen zunehmenden Impuls, ein negativer Wert hingegen für einen sinkenden werdenden Impuls.
Viele Analysten vermuten ein Kaufsignal, wenn der Trix die Nulllinie nach unten kreuzt, andererseits ein Verkaufssignal bei einem Kreuzen nach oben. Tritt eine Divergenz auf zwischen den Preisen und der Indikatorlinie, zeigt das eine Trendumkehr an.
|Input
|Type
| Standardwerte
|Beschreibung
| Preis
|Nummer
|Close
| Preistyp für die Berechnung
|Länge
|Nummer
|18
| Anzahlt der Bars für die Berechnung
Zwei Hauptvorteile von Trix verglichen mit anderen trendfolgenden Indikatoren ist seine Fähigkeit, kurzfristige Fluktuationen des Marktes herauszufiltern und seine schnellere Reaktion auf die Marktsituation. Trix' Verwendung des dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitts eliminiert kurzfristige Fluktuationen und Kurszyklen, die eine Änderung der Marktbewegungen anzeigen könnten. Bei der Verwendung des Trix' als Hauptindikator, es ist zu empfehlen ihn zusammen mit anderen Indikatoren zu verwenden, um nicht von falschen Signalen getäuscht zu werden.
Beispiel: Um einen Wert des Trix' einer Variablen zuzuweisen, der aus den High und über 14-Bars berechnet werden soll, verwenden sie diesen Code: Var1 = TRIX(High,14);
