Indikatoren

Trix - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor
Autor: Raff



Der Indikator Trix wird in überkauft/überverkauften Situationen verwendet. Man kann ihn auch als Impuls Indikator einsetzen. Wie andere Oszillatoren bewegen sich die Werte des Trix um die Null. Wird der Trix als Oszillator eingesetzt, steht ein positiver Wert für einen überkauften Markt, ein negativer Wert hingegen für einen überverkauften Markt.

Bei einer Verwendung des Trix als Impulse Indikator, steht ein positiver Wert für einen zunehmenden Impuls, ein negativer Wert hingegen für einen sinkenden werdenden Impuls.



Viele Analysten vermuten ein Kaufsignal, wenn der Trix die Nulllinie nach unten kreuzt, andererseits ein Verkaufssignal bei einem Kreuzen nach oben. Tritt eine Divergenz auf zwischen den Preisen und der Indikatorlinie, zeigt das eine Trendumkehr an.




Input Type Standardwerte
 Beschreibung
Preis
Nummer Close Preistyp für die Berechnung
Länge Nummer 18 Anzahlt der Bars für die Berechnung


Trix berechnet den dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus dem Logarithmus der Preise, angegeben durch den Parameter Price, und über die durch Length angegebenen Werte. In der Berechnung wird der Wert der aktuellen Bar vom Wert der vorhergehenden abgezogen - das schließt Zyklen aus, deren Länge kleiner ist als der Wert des Parameters Length.

Zwei Hauptvorteile von Trix verglichen mit anderen trendfolgenden Indikatoren ist seine Fähigkeit, kurzfristige Fluktuationen des Marktes herauszufiltern und seine schnellere Reaktion auf die Marktsituation. Trix' Verwendung des dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitts eliminiert kurzfristige Fluktuationen und Kurszyklen, die eine Änderung der Marktbewegungen anzeigen könnten. Bei der Verwendung des Trix' als Hauptindikator, es ist zu empfehlen ihn zusammen mit anderen Indikatoren zu verwenden, um nicht von falschen Signalen getäuscht zu werden.

Beispiel: Um einen Wert des Trix' einer Variablen zuzuweisen, der aus den High und über 14-Bars berechnet werden soll, verwenden sie diesen Code: Var1 = TRIX(High,14);


