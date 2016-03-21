Autor: Raff

Der Indikator Trix wird in überkauft/überverkauften Situationen verwendet. Man kann ihn auch als Impuls Indikator einsetzen. Wie andere Oszillatoren bewegen sich die Werte des Trix um die Null. Wird der Trix als Oszillator eingesetzt, steht ein positiver Wert für einen überkauften Markt, ein negativer Wert hingegen für einen überverkauften Markt.

Bei einer Verwendung des Trix als Impulse Indikator, steht ein positiver Wert für einen zunehmenden Impuls, ein negativer Wert hingegen für einen sinkenden werdenden Impuls.

Viele Analysten vermuten ein Kaufsignal, wenn der Trix die Nulllinie nach unten kreuzt, andererseits ein Verkaufssignal bei einem Kreuzen nach oben. Tritt eine Divergenz auf zwischen den Preisen und der Indikatorlinie, zeigt das eine Trendumkehr an.